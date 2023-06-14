İpekyolu Belediyesinin "Tertemiz Köyler Projesi" devam ediyor

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi "Tertemiz Köyler Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kırsal bölgelerde çalışma seferberliği başlattı.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını aksatmayan ekipler, Köşebaşı Mahallesi'nde kül, hafriyat temizliği, yol sulama, yıkama ve çöp toplama çalışmaları yürüttü.

Mahalle sakinleri de çalışmalar sırasında ekiplere destek verdi.



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