Van'da jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

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VAN (AA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile jandarma personeli, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın bahçesine kurulan Kızılay standına gelen Tanrıverdi ve beraberindekiler, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından Tanrıverdi, komutan yardımcıları ve jandarma personeli, kan bağışı yaptı.

Kızılay görevlileri de Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıl dönümünü kutladı.

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