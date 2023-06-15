Van'da çiftçilere dağıtılan meyve fidanları toprakla buluşturuluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında dağıtılan fidanlar, çiftçiler tarafından toprakla buluşturuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde meyve fidanlarını alan çiftçiler, bulundukları bölgelerde imece usulü dikime başladı.



İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Doğancı Mahallesi'nde 60 dönüme nisandan bu yana 1300 ceviz fidanı dikildi.



Mahalle muhtarı Şahabettin Güneş, projeye başvurarak verilen desteklerden yararlandıklarını söyleyerek, "Fidanlarımızı diktik. Tercihim ceviz ağaçları üzerindeydi. Ceviz fidanlarının tanesi 100 liraydı, proje kapsamında 3 liradan aldık." dedi.

Köylülerden Abdulvahap Güneş ise devletin kendilerine sunduğu destekle fidan diktiklerini belirtti.

Dikilen fidanların hepsinin tuttuğunu anlatan Güneş, "Allah razı olsun Valiliğimiz destek verdi. 2 yıl içinde ürün alacağımızı düşünüyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz bu projeden faydalansın istiyoruz. Cevizin geliri güzel. Eskiden buralarda ot biçerdik ama hiçbir faydasını göremiyorduk. Şimdi ise büyük bir bağımız oldu. Bundan daha iyi bir ürün alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.