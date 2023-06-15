Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı yarı finale yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2. Lige yükselme Play-Off mücadelesi çeyrek final karşılaşmasında Mezitli Mercanlar Spor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol takımı, 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Şanlıurfa'da Mezitli Mercanlarspor ile karşılaştı.



Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma devrelerinde Vanlı futbolcular, üst üste buldukları gollerle sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran kırmızı siyahlılar, 20 Haziran Salı günü Sivas'ta Uşak 64 Belediye Gençlik ve Spor Kulübüyle karşılaşacak.



Van Büyükşehir Belediyespor ile 2. Lige yükselme Play-Off Çeyrek Final mücadelelerinde yer alan Vangücü Spor Kulübü ise Diyarbakır'da karşılaştığı Gaziantep Alfa Futbol kulübüne 1-0 yenilerek elendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.