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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

AA

Van'da okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

VAN (AA) - Van'da birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, cübbe giyerek kep attı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen törende, eğitim sürecinde çekilen videoların yayınlanmasından sonra ödülleri ve sertifikaları dağıtıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınları tebrik eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Kadın, anne demektir. Çocukları büyüten, yönlendiren ve aileyi güçlendiren annedir. Burada kadınlarımızı, çocukları ve aileleri hayata hazırlıyoruz." dedi.

Okuma yazma öğrenen kadınlar da törende hikaye ve şiirler okudu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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