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Van Gölü'nün korunması için 100 okulda farkındalık eğitimi verdiler

AA

Van Gölü'nün korunması için 100 okulda farkındalık eğitimi verdiler

VAN/BİTLİS (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/SERVET TAŞDEMİR - Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüten Vangölü Aktivistleri Derneği, Van ve Bitlis'teki 100 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdi.

Daha önce göl çevresindeki 430 kilometrelik yolda hem yürüyüş hem de bisiklet turu düzenleyerek kirliliğe dikkati çekmeye çalışan dernek üyeleri, 1,5 yıl önce de "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında okullarda eğitim çalışması başlattı.

Bu süre boyunca göle kıyısı olan Van ve Bitlis'teki 100 okula giden, aralarında akademisyen, öğretmen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu üyeler, yaklaşık 15 bin öğrenciyi çevre temizliği konusunda bilgilendirdi.

Son olarak dün Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Benekli Ortaokulu'na giden dernek üyeleri, öğrencilere çevreyi temiz tutmaları, Van Gölü'nü korumaları konusunda eğitim verdi, uyarılarda bulundu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, ülkenin en büyük gölünün güzelliklerine sahip çıkmak ve onu kirlilikten korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

En büyük hedeflerinin Van Gölü'nün gelecek kuşaklara daha temiz ve mavi kalmasına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda okullarda eğitim çalışmaları da yaptık. 100. okulumuzu tamamladık. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında öğrencilere çevre bilincini, hayvan ve doğa sevgisini aşılıyoruz ve Van Gölü'nü gençlerimize, çocuklarımıza anlatıyoruz. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Van Gölü en büyük değerimiz ve kapalı bir havza. Korunmazsa gelecek kuşaklara maalesef taşınamayacak. Biz şimdiden tedbir alıyoruz, bu güzelliği çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz."

Van ve Bitlis'te valilikler ve milli eğitim müdürlükleriyle olan protokolleri kapsamında 100 okuldaki 15 bin öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Onlara ağaç dikme, çevreyi koruma, hayvanları ve doğayı sevme duygusunu aşılamaya çalıştık. Van Gölü farkındalığını artırmak için okullardaki eğitimlerimize hem Van Valiliği hem de Bitlis Valiliği büyük destekler verdi. Milli eğitim müdürlüklerimiz ve belediyelerimizden de destek aldık. İş dünyasından destekler oldu. Hepsine teşekkür ederiz. Van Gölü'nün gelecek kuşaklara taşınması anlamında farkındalık oluşturduk ve hep bir ağızdan 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın.' dedik. İnşallah bu çalışmamız amacına ulaşacak."

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