Van'da iki mahalle arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cevizlibelen ile Altındere mahallelerinin sakinleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müdahalesi yapılan 5 yaralı, helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti, güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.