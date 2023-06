Van Valisi Ozan Balcı'dan Babalar Günü mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, çocukları geleceğe hazırlamada büyük emekler veren babaların aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.

Babaların, yaşamın her anında varlıklarıyla aileye güç kattığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Babalarımıza bu müstesna günde sevgimizi bir kez daha göstermek, onlara verebileceğimiz en güzel hediyedir. Hayatın tüm yükünü fedakarca omuzlayan, bizlere sevgi, destek ve güven veren babalarımıza şükran borçluyuz. Sabır, sevgi ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için babalarımıza minnettarız, haklarını ödeyemeyiz. Ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların gününü kutluyorum."

