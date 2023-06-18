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Van'da bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

AA

Van'da bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetin çarptığı hemşire yaşamını yitirdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli hemşire Ayser Büyükyıldız'a, bisikletiyle işe gittiği sırada plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen meslektaşlarının müdahale ettiği Büyükyıldız, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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