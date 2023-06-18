Van Gölü havzası birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Göçmen kuşların önemli göç güzergahlarından Van Gölü havzası, bugünlerde onlarca türden kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bazı kuş türlerinin Kuzey Afrika'dan İran'a yolculuklarında önemli konaklama merkezleri arasında yer alan havza, tür ve popülasyon zenginliği bakımından dikkati çekiyor.

Van Gölü kıyısındaki Göründü, Karasu, Yoldöndü sulak alanları ile Erçek Gölü'nde görülebilen uzun bacak, kuğu, dikkuyruk, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmeke gibi birçok tür, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Havzada her mevsim görülebilen ötücü kuğular ile flamingolar da birçok noktada yaşam alanı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.