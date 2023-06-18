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Van'da bisiklet grubu üyeleri, trafik kazasında ölen hemşire için saygı duruşunda bulundu

AA

Van'da bisiklet grubu üyeleri, trafik kazasında ölen hemşire için saygı duruşunda bulundu

VAN (AA) - Van'da çeşitli bisiklet gruplarına üye yaklaşık 150 kişi, hemşire Ayser Büyükyıldız'ın sabah bisikletiyle işe gittiği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulundu.

İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkı'nda bisikletleriyle bir araya gelen üyeler, buradan kazanın olduğu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki noktaya kadar bisiklet sürdü.

Trafikte sürücülerin kendilerini fark etmesi için zil ve düdük çalarak ilerleyen gruptakiler, arkadaşlarının hayatını kaybettiği yere kasklarını bırakarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, her yıl yüzlerce bisikletli arkadaşlarının bu tür kazalarda hayatını kaybettiğini söyledi.

Bugün de trafik kazasında bir kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bisikletiyle işe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ayser Büyükyıldız arkadaşımız için toplandık. İsteğimiz bu kayıpların artık yaşanmaması ve yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Toplu taşıma araçlarının, özel araç sahiplerinin ve ticari araçların ortak kullanım yollarında trafik kurallarını gözetmeden kullanım yaptıklarını görmekteyiz. Bu durum bisikletçilerin canını tehlikeye atmaktadır. Trafik şeritlerinin ve yollarının bisikletliler için uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki trafikte biz de varız. Bisiklet, paten, skuter ve motosikletler için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ortak talebimizdir. Bu vesileyle yaşamını yitiren arkadaşımızı rahmetle anıyoruz."

Bisiklet gruplarına 112 Acil motorize ekipleri de destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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