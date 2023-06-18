Van'da polis ekipleri 22 öğrencinin sınava yetişmesine yardım etti

VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan, belgesini unutan 22 öğrencinin sınava girmesini sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla il genelinde 301 okulda 1158 personel görevlendirildi.
Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 84 ekip ile gerekli tedbirleri alarak görev yaptı.
Ekipler, il genelinde sınava yetişmeye çalışan, belgelerini unutan 22 öğrencinin sınava girmelerini sağladı.