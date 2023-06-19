Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 12-18 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 3 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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