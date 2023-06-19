Van'da farklı suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 12-18 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 55 yıl hapis cezası bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 4 kurusıkı tabanca ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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