Van'da çocuğun bitkin halde bulduğu kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 9 yaşındaki Betül Irmak Naz'ın evinin bahçesinde bitkin halde bulduğu kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.
Gölağzı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yaralı baykuşu gören Naz, annesine haber verdi.
Kuşu eve alarak bir süre besleyen aile, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Eve gelerek kuşu teslim alan ekipler, tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.
Tavuklara yem verdiği sırada baykuşu gördüğünü belirten 9 yaşındaki Naz, "Annemle baykuşu alıp eve getirdik ve besledik. Daha sonra babam ekipleri aradı. Ekipler gelerek kuşu teslim aldı. Sağlığına kavuşmasını. Kardeşlerimle adını 'posbıyık' bıraktık. İnşallah tekrar uçar." dedi.