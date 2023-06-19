Vali Ozan Balcı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dün bisikletiyle işe gittiği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Ayser Büyükyıldız'ın görev yaptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve Hastane Başhekimi Remzi Sarıkaya'dan bilgi alan Balcı, hastane yöneticilerine taziye dileklerini iletti.



Balcı, "Çok üzücü bir olay. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.



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