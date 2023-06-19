Özalp'ta foseptik kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde foseptik kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dorutay Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda köpek sesi duyanlar, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak, tedavi için veterinere teslim etti.

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