Vanlı judocu Hira İşnas Romanya'dan gümüş madalyayla döndü

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki milli judocu Hira İşnas, Romanya'da yapılan Judo Minikler Balkan Şampiyonasında ikinci, Ammar Kiyağ ise yedinci oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başarılarıyla milli takıma seçilen 11 yaşındaki Hira İşnas ile 12 yaşındaki Ammar Kiyağ, 17-18 Haziran'da Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'na katıldı.



Şampiyonada 28 kilogramda mücadele eden İşnas, gümüş madalyanın sahibi olurken, Ammar Kiyağ ise 30 kilogramda Balkan yedincisi oldu.



Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, sporcularının uluslar arası arenada ülkelerini başarıyla temsil etmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Vanlı sporcuların her alanda yer almaları için gayret sarf ettiklerini belirten Sevinç, "Kulübümüz sporcularının dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla aynı minderde yer almaları bizi mutlu ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'e sporun ve sporcunun yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Bu başarıların katlanarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Balkan şampiyonasında ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden Hira ve Ammar'ı tebrik ediyoruz." diye konuştu.



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