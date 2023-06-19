Van Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, işe yeni başlayan otobüs şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen seminerde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, otobüs şoförlerine bilgilendirme yaptı.

Seminer öncesi personelle bir araya gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Sedat Ünal ve Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu, şoförlere hitap etti.



İş Güvenliği Uzmanları Cennet Çiçekel ve Kadri Salaz tarafından verilen seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri ile yangından korunma tedbirleri ve yangın tüpü kullanımı konularından çeşitli bilgiler verildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.