İpekyolu'nda bayram öncesi marketi denetimi yapıldı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesine marketlerde denetim yaptı.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, iş yerlerinin genel temizliğini, sağlık kurallarına uygunluğunu, üretim alanlarını, personelin kişisel bakımını, gramaj-etiket uygunluğunu kontrol etti.



Sağlıksız ortamda üretimi yapılan, saklanan ve satışa sunulan gıda ürünlerin satışına izin vermeyen ekipler, kriterlere uymayan işletmelere uyarı ve para cezası verdi, eksikliklerin giderilmesi konusunda süre tanıdı.









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