Van'da polislerden "sahte para" uyarısı

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte para, dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı konusunda satıcıları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları çalışma kapsamında, Van-Özalp kara yolundaki hayvan pazarında, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Kurbanlık satışı yapanlarla bir araya gelen polisler, sahte para, dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımına karşı dikkatli olunmasını istedi.

Sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları da anlattı. ​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.