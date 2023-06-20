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Van'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla besicilere 3 yılda 125 bin koyun dağıtıldı

AA

Van'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla besicilere 3 yılda 125 bin koyun dağıtıldı

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Ülke genelinde 2021'de hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında Van'da şu ana kadar 1265 besiciye yaklaşık 125 bin koyun dağıtıldı.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları ve Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen proje, kırsal bölgelerde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.

Hayvan sayısını artırmak isteyen, yeniden kırsal bölgelerdeki mahallelerine dönerek hayvancılık yapmak isteyen yaklaşık 13 bin kişi, kentteki il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurdu.

Kentte yapılacak yeni teslimatlar ve verilecek desteklerle 3,5 milyon civarında olan küçükbaş hayvan varlığının 5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

- "İlimizi hayvancılık bakımından daha iyi yerlere getireceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Projenin başlangıcından bugüne kadar 1265 kişiye yaklaşık 125 bin koyun dağıttıkları bilgisini veren Görentaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Büyük bir memnuniyet söz konusu. Bu süreçte sürüsünü büyüten işletmelerimiz var. Ekiplerimiz sahada denetimler yapıyor, veteriner hizmetleri noktasında destek oluyor. Şu ana kadar 13 bine yakın başvurumuz var. Vatandaşların kredi kullanımı devam ediyor. 2022 verilerimize göre Türkiye'deki koyun varlığının yüzde 8-10'u Van'da bulunuyor. İlimizde 3,5 milyona yakın küçükbaş hayvan var. Sayın Valimiz bu projeye büyük önem veriyor. Destekleriyle projede büyük bir ivme yakaladık. Diğer projeler ve desteklemelerle ilimizi koyunculuk noktasında çok daha iyi yere getireceğiz."

Hedeflerinin 10 bin kişiye 1 milyon koyun dağıtmak olduğunu vurgulayan Görentaş, "Ülkemizdeki toplam mera varlığının yüzde 10'u ilimizde yer alıyor. Bunu iyi değerlendirerek koyun sayımızı 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında verimi ve kaliteyi artırarak çiftçilerimizin gelir seviyesini yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

- Aldığı koyunların sayısını 5'e katladı

Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde besicilik yapan Bülent Çılgın, 2021'de projeden yararlanarak 100 koyun aldığını belirtti.

Koyunlarının sayısının kuzularla birlikte 500'e ulaştığını dile getiren Çılgın, "Projeden çok memnunuz. Devletimizden razıyız. Projenin hem bereketini hem de hayrını gördük. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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