İpekyolu Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı ile kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kurban satışının Bostaniçi Mahallesi'ndeki hayvan pazarında yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.



Kesim yerlerinin ise belediye ve Özsüerler mezbahaları ile şehir merkezindeki tüm oto yıkamalar olarak belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kurban kesmek isteyenler, dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde hayvanlara eziyet vermeden kurbanlarını kesmeleri için yerler belirlenmiştir. Hayvan satış ve kesim yerleri dışında kesim yapılacak mekanlarla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. Kararlara uymayarak satış ve kesim yapanlara, Kabahatler, Çevre, Hayvan Sağlığı ve Hayvanları Koruma kanunlarının ilgili maddeleri gereğince para cezası verilecektir. Halk sağlığı açısından belirtilen yerler dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyecektir."

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