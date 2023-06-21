İpekyolu Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün olan atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ve mahallelerde konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri ile ambalaj, cam, pil, elektrik, elektronik, bitkisel ve yağ gibi 7 farklı sınıfta atıkların depolanması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşlardan atıkları doğru şekilde ayrışmaları ve geri dönüşüm tesisine bırakmaları konusunda daha duyarlı olmalarını istei.



Aydın, ilçe genelinde okullara geri dönüşüm kutuları bıraktıklarını, kamu kurumlarını da kapsayan geniş bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

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