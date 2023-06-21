Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvan pazarında vatandaşarı bilgilendirdi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarında veteriner hekimler eşliğinde vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin birçok yerinden getirilen kurbanlıklar, Bostaniçi Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı.

Pazarda oluşan yoğunluktan dolayı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimler, hayvan sahipleri ve kurbanlık alan vatandaşlara hayvan hastalıkları, küpe nakil belgesi ve kurban kesiminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciş, Gevaş, Başkale, Özalp, Muradiye ve Çatak mezbahalarında çalışan kasaplara da halk sağlığının korunması amacıyla İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince tetanos aşısı yapıldı.

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