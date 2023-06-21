Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım çalışması yapıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 personel ve 5 araçla mezarlıklarda bulunan yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Ekipler, kent genelindeki mezarlıkların çevre duvarlarını, yerinden sökülen parke taşlarını, çeşmeleri ve oturma banklarını onardı.



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