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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım çalışması yapıldı

AA

Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım çalışması yapıldı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 personel ve 5 araçla mezarlıklarda bulunan yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizledi.

Ekipler, kent genelindeki mezarlıkların çevre duvarlarını, yerinden sökülen parke taşlarını, çeşmeleri ve oturma banklarını onardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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