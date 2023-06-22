Van'da yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı iki yerden delindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı iki yerden delindi

AA

Van'da yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı iki yerden delindi

VAN (AA) - EMRE ILIKAN/NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Erciş ilçesinde yabani ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yeri delinen 13 yaşındaki Ozan Delibaş, 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ortayayla Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Delibaş, annesi Necibe ve ağabeyi Samet Delibaş ile bir hafta önce Meral mezrası mevkisine ot toplamaya gitti.

Dağda ot topladığı sırada yediği yabani otlar nedeniyle bir süre sonra rahatsızlanan Delibaş, ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Delibaş'ın yapılan tetkiklerinde ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yerinde delinme olduğu tespit edildi.

Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri doktor Kemal Ayengin ve Cihan Etgül ile anestezi bölümünden doktor Hacı Yusuf Güneş tarafından ameliyata alınan Delibaş, 4 saat süren operasyonla hayata tutundu.

- "Bitkiler fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebiliyor"

Dr. Cihan Etgül, AA muhabirine, yediği yabani ottan zehirlenen çocuğun hayati tehlikesinden dolayı Van'a sevk edildiğini söyledi.

Delibaş'ın yapılan başarılı operasyonla yaşama tutunduğunu belirten Etgül, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tetkiklerde çocuğun bağırsağında ot zehirlenmesine bağlı delinmenin olduğunu tespit ettik ve acil ameliyata aldık. Bağırsağının iki yerinde delinmenin olduğunu gördük. Enfeksiyon değeri çok yüksekti. Delinmenin olduğu yerleri onardık. Dört saat süren ameliyat başarılı geçti. Serviste takibini yapıyoruz. Enfeksiyonu azaldı. Durumu gayet iyi. Hastamızı birkaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik alanlarına ve araziye giden çocuklarda yabani ot zehirlenmelerinin görülebildiğini dile getirdi.

Merkezlerine bir süre önce Erciş'ten bir çocuğun yabani ot zehirlenmesi şüphesiyle getirildiğini anlatan İliklerden, şöyle konuştu:

"Her madde bir ilaç olarak kullanılabilir fakat fazla kullanımı zehir olup insana zarar verebiliyor. İlaç ve zehir arasındaki fark fazla ya da az dozda tüketilmesidir. Bitkiler faydalı olabilir ancak fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebiliyor. Bitki zehirlenmesiyle ilgili ülkemizde yapılan araştırmalarda, kırsal bölgelerde yaşayan 2-12 yaş arası çocukların önemli oranda etkilendiği biliniyor. Ailelerin yabani ot zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Zehirlenme şikayetiyle merkezimize getirilen ve ağır durumda olan kardeşimizi iyileştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

- "Durumu çok kötüydü"

Tedavisi devam eden Delibaş da "Bilmediğiniz otları tüketmeyin. Çok zararlı. Yabani otları yerseniz benim gibi hastalanırsınız. Ameliyat edildim. Durumum iyi. Doktorlara çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Mehmet Şakir Delibaş ise çocuğunun hastanede yapılan müdahale sayesinde kurtulduğunu anlatarak, "Çocuğum yabani ot yediği için zehirlendi. Durumu çok kötüydü. İlçedeki hastaneye götürdük. Daha sonra buraya sevk edildik. Ameliyat edildi. Durumu iyi. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş´te bulunan jeotermal su, tarımda kullanılacak
YEREL HABERLER Erciş´te bulunan jeotermal su, tarımda kullanılacak
Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Van'da bayram öncesi mezarlıklara bakım ve onarım ...
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvan pazarında vatandaşarı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvan pazarında ...
İpekyolu Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu
Van Valisi Ozan Balcı jeotermal su kaynağının çıktığı alanda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Van Valisi Ozan Balcı jeotermal su kaynağının çıktığı ...
İlkbahar yağışları Van'daki barajlara çare olmadı
YEREL HABERLER İlkbahar yağışları Van'daki barajlara çare olmadı
Çalışmalar sonuç verdi; Erciş'te 750 metrede jeotermal su bulundu
YEREL HABERLER Çalışmalar sonuç verdi; Erciş'te 750 metrede ...
Van'da 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı
YEREL HABERLER Van'da 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ...
İpekyolu Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini ...
Türk Kızılay gönüllüleri Van'da engelli, yaşlı ve çocukların bayram tıraşını yapıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay gönüllüleri Van'da engelli, yaşlı ve ...
Vanlı balıkçılar teknelerini yeni sezona hazırlıyor
YEREL HABERLER Vanlı balıkçılar teknelerini yeni sezona hazırlıyor
Van'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla besicilere 3 yılda 125 bin koyun dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla ...
Ayser hemşire, öldüğü kazada kullandığı bisikletini 3 hafta önce almış
YEREL HABERLER Ayser hemşire, öldüğü kazada kullandığı bisikletini 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.