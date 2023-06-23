Van Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında kurduğu kablosuz internet sistemi ile kent sakinlerine ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yoğun kullanılan parklar, belediyeye ait toplu kullanım alanları ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanı başta olmak üzere birçok yerde ücretsiz Wİ-Fİ noktaları kuruldu.

Yayın noktalarında internet erişimi sağlanan yaklaşık 15 bin kişi, Wi-Fİ üyeliği yaparak 1.4 milyon kez internet erişimi yaptı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hacıbekir Kültür Merkezi, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi gibi önemli merkezlerde sağlanan internet hizmeti yoğun şekilde kullanılırken, Büyükşehir Belediyesince çeşitli mahallelerde açılan etüt merkezlerinde de öğrenciler sistem sayesinde ücretsiz internet hizmetinden faydalanabiliyor.

Vatandaşların mobil cihazlarının Wİ-Fİ bağlantı kısmından wifi.van.bel.tr yayın ağını seçip, T.C. Kimlik Numarası ve telefon bilgilerini girerek, güvenli ve sorunsuz bir internet imkanına sahip oluyor.



Kayıt esnasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından bilgiler doğrulanarak, gerçek kişilerin internet erişimine ulaşması sağlanıyor.

Sistem sayesinde parklarda, caddelerde ve meydanlarda ücretsiz internet erişimi sağlanırken, güncel erişim noktalarını gösteren kapsama haritasına https://wifi.van.bel.tr/qr adresinden ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.