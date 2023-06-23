Van Büyükşehir Belediyesi 1980 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, yıl başından bu yana 1980 hastanın sürekli tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarına naklini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yardıma muhtaç ve sağlık kuruluşlarında sürekli tedavi olması gerekenlere yönelik hizmetini sürdürüyor.



Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ailelerin talebi üzerine yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa bağımlı hastaları evlerinden alarak tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Hastalar, tedavilerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

16 sağlık personeli ve 3 ambulansla verilen hizmetten yıl başından bu yana 1980 hastanın ücretsiz olarak faydalandığı belirtildi.

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