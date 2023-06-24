Van'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde karadan ve havadan trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yola çıkanların ailelerine ve sevdiklerine huzurlu, güvenli ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, belirli bölgelerde tedbir alan trafik ekipleri, helikopterle havadan kentteki trafik yoğunluğunu denetledi.

Ana güzergahları kontrol eden ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri kara ekiplerine bildirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, kurallara uymaları konusunda uyardı.

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