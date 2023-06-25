Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Dilek, Elazığ'da birinci oldu

VAN (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları'nda Van adına yarışan yüzücü şampiyon oldu.

Elazığ Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışlara Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van, Kars, Iğdır ve Ağrı'dan 9 erkek 9 kız takım toplamda 140 sporcu katıldı.

Müsabakalara Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü adına katılan Esial Dilek, 50 metre sırt üstü, kelebek, serbest, 100 metre sırt üstü kategorilerinde birinci oldu.

Dilek, yüzme sporuna 4 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Babasının görev yaptığı yerlerde spora devam ettiğini belirten Dilek, "Babamın tayini Van'a çıktığında çok mutlu olmuştum, çünkü eşsiz güzelliğiyle Van Gölü yüzme sporu yapmaya çok müsaitti. Geçen yaz Van'a gelir gelmez yüzme takımına yazıldım. Okulları arası şampiyonada tüm kategorilerde birincilik aldım. Elazığ'da yapılan şampiyonada da Van'ı en iyi şekilde temsil ederek tüm kategorilerde birinci oldum. İnşallah Türkiye şampiyonasında Van'ı en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için hazırlıklarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

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