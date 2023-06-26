Van'da farklı suçlardan aranan 24 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 55 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 37 yıl hapis cezası bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, fişek, 196 paket gümrük kaçağı sigara ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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