Van'da zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini artırdı

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VAN (AA) - Van'da Kurban Bayramı öncesi imalat ve satış yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki fırın, pastane, kasap, market, lokanta, manav ve iş yerlerinin depolarını denetledi.

Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini, ürün ve malzemeleri saklama koşullarını, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Düzenlemelere aykırı davrandığı tespit edilen işletmelerin uyarıldığı denetimlere, Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri, emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı.

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