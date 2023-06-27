Van'da tatlı ve lokum imalathaneleri denetlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tatlı ve lokum imalathanelerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki tatlı ve lokum imalathaneleri başta olmak üzere kasap, pastane ve unlu mamul satış noktalarında denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendislerinin de eşlik ettiği denetimlerde, genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi.

Denetimlerde, eksikliklerin tespit edildiği işletme sahipleri uyarıldı.

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