Kurban Bayramı'nda diyabet hastalarına beslenme uyarısı

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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Demirkol, diyabet hastalarının Kurban Bayramı'nda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Demirkol, yaptığı açıklamada, bayramda tatlı, şeker ve özellikle kırmızı et tüketiminin arttığına dikkati çekti.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin kanda şeker seviyesinin normal aralığın üzerine çıkmasıyla görüldüğünü aktaran Demirkol, şunları kaydetti:

"Diyabetin iki tipi var. Tip-1 diyabet pankreasın yeterli miktarda hormon üretmemesidir. Tip-2 ise üretilen insülinin etkili şekilde kullanılamaması yani insülin direnciyle seyreder. Tip-1 diyabet hastaların tedavisinde insülin kullanılmakta. Tip-2 diyabet hastalarında ise oral antidiyabetik ilaçlar denilen haplar kullanılıyor. Hastalığı ilerleyen bazı tip-2 diyabet hastalarında da insülin kullanabiliyoruz. Diyabet hastalarımızın kan şeker seviyelerini normal aralıkta tutmak için diyet programı hazırlıyoruz ve özellikle insülin kullananlar başta olmak üzere parmak ucundan düzenli olarak kan şeker takiplerini yapmalarını öneriyoruz."

Diyabetli kişilerin bayram ziyaretlerinde de yanlarında şeker ölçüm cihazlarını bulundurmaları gerektiğini dile getiren Demirkol, "Baklava gibi şerbetli tatlılar, çikolata, lokum, bayram şekeri tüketiminden kaynaklı ani kan şekeri yükselmesi durumunda acil servise başvurulmalı. Hastalar kolesterolü yükselten yiyeceklerin aşırı tüketiminden kaçınıp, kan basıncını normal aralıkta tutmaya özen göstermelidir. Bayram süresince düzenli egzersizler ihmal edilmemeli. Hava sıcaklığının arttığı bu dönemde egzersizlerin akşam saatlerinde yapılmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarının bayramda da diyetlerine dikkat etmesinin önem taşıdığını bildiren Demirkol, "Kan şeker seviyesinin yükselmesi ve kontrolsüz kan şekeri seviyelerinin uzun dönemde böbrek, göz gibi organlara zarar verdiğini unutmamak gerekiyor. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini dilerim." dedi.





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