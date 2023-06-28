Van'da kurban kesim yerlerinde denetimler sürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri kentteki kurban kesim yerlerini denetledi, mezbahaları kontrol etti.



İştirakler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması adına alınması gereken tedbirler ve kesimi yapılan kurbanların etlerinin tüketimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait mezbahalarda veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklı kesim hizmetinin verilmesine devam edilecek.



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