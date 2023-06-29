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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye'de Kızılay gönüllüleri çocukları eğlendirdi

AA

Muradiye'de Kızılay gönüllüleri çocukları eğlendirdi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay gönüllüleri, kırsal mahallelerde çocukları atlı karıncayla eğlendirdi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yukarı Argıt Mahallesi Dinçbaş mezrasına götürdükleri atlı karıncayla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuklar, Van kedisi maskotuyla eğlenceye katılan gönüllülerle oyunlar da oynadı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kırsal mahallelerdeki çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukları oyunlarla buluşturduklarını anlatan Yay, "Köylerimize gelip çocuklarımızın sevincine, mutluluklarına ortak oluyoruz. Onları seyyar atlı karıncamızla tanıştırıyoruz. Aynı zamanda boyama ve farklı etkinlikler yapıyoruz. Onlara çikolata ikram ediyoruz. Çocuklarımızın bayramı tadında yaşamalarına vesile oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Hiranur Adıyaman da "Van kedisi kostümlü gönüllülerle halay çektik. Oyunlar oynadık. Atlı karıncaya bindik, yüzümüzü boyadık. Bayram çok güzel geçti." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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