AK Parti Van İl Başkanlığından bayramlaşma programı

VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl başkanlığı önünde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı Emre Güray, bayramların, birlik ve beraberliğin pekişmesi için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Yakın zamanda yoğun bir seçim sürecinden geçildiğini belirten Güray, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok kıymetli bir yerel seçim maratonu var. Bir seçimi bitirdik diğer seçimin startını verdik. Zaten bizi biz yapan, AK Parti'yi bu kadar güçlü kılan, önemli bir sivil toplum örgütü yapan da bu değerlere sahip çıkmamızdır. Aynı disiplinle, azimle, çalışkanlıkla ve aynı motivasyonda yerel seçimler için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik olduğu zaman Allah'ın izniyle hiç kimse bileğimizi bükemeyecek. İnşallah bundan sonraki süreçte de AK Parti ailesi olarak daima milletimizin hizmetinde olacağız. Yerel seçimlerden önce il ve ilçe kongremiz olmayacak. Seçim sürecini beklemeden sürekli sahada olacağız. 604 mahallenin tamamında olacağız."

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Gücümüze güç katmayız.Türkiye'nin yeni yüz yılında bu hareketi daha da güçlü kılmak için büyük gayret göstereceğiz. Van'da Cumhurbaşkanlığı İttifakı oyunu artırıyor. HDP bu şehirde artık kan kaybediyor ve gittikçe eriyor. Bu da güçlü bir teşkilat, güçlü bir liderliğin üzerine daha çok yük aldığını gösteriyor." dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Türkiye'nin yüzyılında hizmet noktasındaki çabalarımız devam edecek. Van'ı Türkiye yüzyılı formatına sokmak zorundayız. İlimizin problemleri var. Bu ildeki problemleri de inşallah teşkilatlarımız, milletimiz ve tüm dava arkadaşlarımızla çözeceğiz. Halk önümüze ne koyarsa o noktada hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Kimsenin HDP ve CHP'den bir beklentisi yok. İnsanlar hizmeti AK Parti'den bekliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.

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