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Van'da lösemi hastalarının yakınları için dinlenme ve terapi odası kuruldu

AA

Van'da lösemi hastalarının yakınları için dinlenme ve terapi odası kuruldu

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Hastanesinde tedavi gören lösemi hastalarının yakınları için dinlenme ve terapi odası oluşturuldu.

Lösemi nedeniyle 2013'te kaybettiği 20 yaşındaki oğlu Erdi Berkay Gülmez'in hayallerini yaşatmak ve kanser hastalarının yanında olabilmek için "Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği"ni kuran Çiğdem Kuzucu, hastanenin hematoloji servisindeki bir odayı dinlenme ve terapi odasına dönüştürdü.

Uzun süre tedavi gören hastalara refakat eden vatandaşların yararlanabilmesi için oluşturulan odada, kitaplık, oyun oynayabilecekleri masalar, tam donanımlı mutfak ve çamaşır yıkayabilecekleri mekan yer alıyor.

Yapımı tamamlanan oda, Dernek Başkanı Kuzucu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Esen, Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan, hastane çalışanları, gönüllüler ve hasta yakınlarınca hizmete açıldı.

Programda konuşan Kuzucu, oğlunu lösemiden kaybettiğini belirterek, 18-50 yaş arasında sağlıklı olan herkesin kök bağışçısı olmasını istedi.

Lösemi hatalarının kana ihtiyaç duyduğunu anlatan Kuzucu, şunları kaydetti:

"Hataların ne ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü o servislerde kaldım. Tedavileri uzun sürüyor. Refakatçilere moral olsun diye bir oda oluşturduk. Mutfak kurduk ve içine ocak, tabak, mikrodalga fırın koyduk. İnsanlar burada yemek yapabilecekler. Kurban Bayramı dolayısıyla 10 yıldır hastalarımıza kurban bağışı yaparız. Arife günü 10 kurban aldık ve etini yemek yapıp bugün de hastalarımıza ikram ettik. Hastaların tüm ihtiyaçlarını aldık. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Dernek üyelerinin iyilik için kente geldiğini belirten Prof. Dr. Esen ise şöyle konuştu:

"Dokuz günlük tatilde onlar da Akdeniz ve Ege sahillerine gidebilirlerdi ama buraya gelmeyi tercih ettiler. İnsana ve hayata dair duyarlılıklarını bir kez daha ortaya koydular. Daha önce ihtiyaç dolabı ulaştırmışlardı bugün de içinde birçok ihtiyacın olduğu oda oluşturdular. Hastanın zengini ve fakiri olmaz. Birçok şeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu anlamda dernek hastalarımıza maddi yardımlarda da bulunuyor. Bu iyilikleri unutmak mümkün değil. Bu duyarlılıklarından dolayı dernek gönüllülerine çok teşekkür ederiz."

Hastanenin çok önemli bir ihtiyacının giderildiğini anlatan Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan da "Burada 22 yataklı servisimizde hizmet veriyoruz. Hematolojinin tüm alanlarında şikayeti olan hastalarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu anlamda gönüllülerce oluşturulan bu oda servisimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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