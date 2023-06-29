Van'da bayramlaşma programı düzenlendi

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VAN (AA) - Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği program, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, programa katılanlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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