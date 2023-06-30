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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı

AA

Van'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı

VAN (AA) - Van Arama ve Kurtarma Derneğince ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı.

Van Arama ve Kurtarma Derneği, bağışçıların desteğiyle alınan kurbanların etini, dernek üyelerince belirlenen 104 ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.

Aileleri ziyaret eden dernek başkanı Bekir Erdoğan ve gönüllüler, onlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Erdoğan, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Bağışçılar sayesinde birçok ailenin yüzünün güldüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Derneğimize yaptığınız bağışlardan dolayı büyük bir minnettarlık duyuyoruz. Sizlerin cömertliği ve fedakarlığı sayesinde, ihtiyaç sahiplerine umut ve yardım eli olmaya devam ediyoruz. Bağışlarınız, sadece paylaşmayı değil, aynı zamanda insanlık değerlerinin ve dayanışma ruhunun yaşatılmasını da temsil ediyor. Sizlerin yardımlarıyla, birçok insanın hayatında olumlu bir değişim oluşturmakta ve yüzlerinde tebessümleri büyütmekteyiz. Sizlerin güveni ve desteği, derneğimizin faaliyetlerini sürdürmesinde büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bağışlarınızı en iyi şekilde değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine adil ve etkili bir şekilde ulaştırmak için çaba gösteriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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