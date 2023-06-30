Van Valisi Ozan Balcı'dan üs bölgesindeki askerlere bayram ziyareti

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Çatak ilçesi sınırlarındaki Belbuka üs bölgesinde görev yapan askerlerin bayramını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile 2 bin 800 rakımdaki Belbuka Üs Bölgesini ziyaret etti.

Üs bölgesinde görevli askerlerle bayramlaşan Balcı ve beraberindekiler, üs bölgesinin önemi ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgi aldı.

Balcı, bayramlarını kutladığı güvenlik güçlerine, "Fedakarlık isteyen çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Allah sizi korusun, kaza bela vermesin." ifadesini kullandı.



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