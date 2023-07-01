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Vanlı özel sporcular yeni başarılara odaklandı

AA

Vanlı özel sporcular yeni başarılara odaklandı

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakalrında madalya kazanan Vanlı 3 sporcu, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Özel Eğitim Ortaokulunda eğitim gören down sendromlu Esmanur Erol, Ali Kavim Bayri ve Rojda Kumli, yetenek taramasının ardından atletizm ve tenis branşına seçildi. Öğretmenlerinin desteğiyle 2 yıl boyunca antrenman yapan sporcular, il müsabakasında birinci olduktan sonra Nevşehir'de düzenlenen atletizm ve masa tenisi Türkiye şampiyonasına katıldı.

Yaklaşık 1000 özel sporcunun katıldığı şampiyonada atletizm yıldız kızlar kategorisinde Esmanur Erol birinci, Rojda Kumli üçüncü, yıldız erkekler kategorisinde ise Ali Kavim Bayri ikinci oldu. Masa tenisi dalında da yarışan Bayri, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Özel sporcular yeni başarılar elde etmek için öğretmenleri eşliğinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Beden Eğitimi Öğretmeni Sinan Ağlar, AA muhabirine, özel çocukların önünde engelin olmadığını elde ettikleri başarılarla kanıtladıklarını söyledi.

Sporcuların yeteneklerinin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Ağlar, şunları kaydetti:

"2 yıl çalışmanın sonucunda Nevşehir'deki organizasyonda 100 metrede sporcularımızdan Esmanur Erol Türkiye Şampiyonu oldu. Ali Kavim Bayri ikinci, Rojda Kumli ise üçüncü oldu. Ali Kavim, aynı kategoride yıldızlarda masa tenisi dalında 2 madalya aldı. Bu ilimiz için çok önemliydi. Van'da ilk defa özel çocuklar okul sporlarında Türkiye şampiyonu oldu. Özellikle Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ederiz. 'Spor Van Projesi'nde bize sağladığı desteklerle şampiyonaya katıldık. Amacımız bu özel çocukların önünde engel olmadığını göstermekti. Özel çocukların önünde engel olmadığını, onların da şampiyonluklar elde edebileceğini, milli takımda yarışabileceğini kanıtladık. Ailelerimiz de çok mutlu. İnşallah bu öğrencilerimizi de milli takıma göndereceğiz."

Masa tenisi eğitimi veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mazlum Aksoy ise "Çocuklarımız bizim için çok özel. Onların yetişmesi için çok mücadele ettik. Masa tenisi eğitimi verdim ve şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Öğrencilerimize her zaman destek olup onları topluma kazandıracağız." dedi.

Sporculardan Esmanur Erol, koşmayı çok sevdiğini ve şampiyon olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Üç yıldır masa tenisi oynadığını anlatan Bayri ise elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu, yeni başarılar için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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