Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, elektronik sigara, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilen 2 operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 45 elektronik sigara, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 29 fişek ve 18 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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