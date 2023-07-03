Van'da polis ekipleri geçen hafta boğulma vakalarına karşı 745 kişiyi bilgilendirdi

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VAN (AA) - Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sahil bandında 745 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde, Tuşba ilçesi Çarpanak Adası mevkisinde, gölde boğulan 2 kişi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmalarla sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahil şeridinde teknede mahsur kalan 3 kişi ile sahil kesimlerinde yapılan kontroller esnasında kıyıdan uzaklaştıktan sonra dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi ekiplerce kurtarılarak karaya ulaştırıldı.

Gölde 6 gezinti teknesinde denetim yapan ekipler, bir tekneye kapasitesinden fazla yolcu alındığı gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Ekipler, sahil bandında 745 kişiyi, boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

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