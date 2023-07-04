Van'da geçen ay yapılan kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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VAN (AA) - Van'da geçen ay kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-30 Haziran'da gerçekleştirilen 26 operasyonda 50 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 350 litre akaryakıt, 7 bin 975 paket sigara, 145 puro, 300 elektronik sigara ile 30 likit, 141 cep telefonu, tabanca, 20 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 kurusıkı tabanca fişeği, av tüfeği, 18 dolu kartuş, 8 sahte pasaport, bir sahte rapor ele geçirildi.



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