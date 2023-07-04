Van'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ile Edremit ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale ve Edremit İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında "gümrük kaçakçılığı" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün ile "hırsızlık" suçundan 18 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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