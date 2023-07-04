Van'da jandarmanın bir aylık kaçakçılık operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 75 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-30 Haziran'da 58 operasyon düzenleyen ekipler, 75 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 9 bin 606 paket bandrolsüz sigara, 204 cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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