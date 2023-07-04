Van'da "2. Van Denizi Yüzme Festivali" düzenlenecek

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Van Gölü Aktivistleri Derneğinin desteğiyle "2. Van Denizi Yüzme Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün tanıtımına ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival 4 gün sürecek.

Festivale katılanlar etkinliğin düzenleneceği alanda kamp ve çadır kurabilecek.

Yerli ve yabancı birçok kişinin katılması beklenen festival kapsamında 19 Temmuz'da Kale Atatürk Kültür Parkı'nda kamp, 20 Temmuz'da su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na yüzme, 21 Temmuz'da Adır Adası'na yüzme, 22 Temmuz'da da Bitlis Nemrut Krater Gölü'nde yüzme ve 23 Temmuz'da da Akdamar Adası'na yüzme etkinlikleri gerçekleştirilecek.









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