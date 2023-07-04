İpekyolu'nda yaz spor okulları açılıyor

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, gençlerin ve çocukların zamanlarını sporla değerlendirmeleri amacıyla yaz spor okulları açıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli branşlarda verilecek kurslardan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor.



Bu kapsamda, 8 tesiste 30 branştan uzman antrenörler, yaz tatili boyunca etkinliklere katılabilecek.



Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, 5 Temmuz'a kadar İpekyolu Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek.





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